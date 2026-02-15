82.76% -1.2
сегодня 21:32
общество

Умер создатель игровых приставок Хидеки Сато

Фото: Сиб.фм / сгенерировано искусственным интеллектом
13 февраля ушёл из жизни создатель популярных игровых приставок Хидеки Сато в возрасте 77 лет. Информацию об этом опубликовали на популярном сайте, посвящённом компьютерным играм.

Хидеки Сато внёс огромный вклад в создание первых игровых консолей и индустрию в целом.

Его карьера началась в 1971 году с разработки электромеханических аркадных автоматов и пинбольных машин. Позже Хидеки Сато стал заниматься разработкой компьютерных игр, а в 80-х стал заниматься разработкой консолей, после чего в 2001-2003 возглавил компанию.

Также недавно умерла заслуженная артистка России Изольда Лидарская.

Александра Моисеева
Журналист

