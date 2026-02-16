82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
16 февраля, 09:44
пробки
4/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
82.76% -1.2
сегодня
16 февраля, 09:44
пробки
4/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
сегодня 08:20
общество

Губернатор Новосибирской области Травников почтил память павших в локальных войнах

Фото: Сиб.фм / правительство Новосибирской области
Подпишитесь на Telegram-канал

В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, губернатор Новосибирской области Андрей Травников почтил память погибших воинов, возложив цветы к Монументу Славы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Эта дата, отмечаемая 15 февраля, посвящена советским и российским военнослужащим, павшим в Афганистане в 1979-1989 годах и других локальных конфликтах.

Глава региона возложил цветы к Вечному огню, а также к пилону, на котором высечены имена бойцов, не вернувшихся из Афганистана. Затем губернатор отдельно почтил память солдат и офицеров, погибших в ходе операции по восстановлению конституционного порядка в Чеченской Республике, возложив цветы к соответствующему пилону.

В траурной церемонии вместе с Андреем Травниковым участвовали сенатор РФ Владимир Городецкий, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, представители силовых структур и правоохранительных органов, ветераны боевых действий и Вооружённых Сил, а также члены общественных организаций и жители Новосибирска, пришедшие отдать дань уважения землякам.

Ранее Сиб.фм публиковал архивные фото военного конфликта в Афганистане.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.