сегодня 17:57
общество

Масленица 2026: кому и какие блины опасно есть

Фото: Сиб.фм / сгенерировано искусственным интеллектом
Многие праздничные застолья для россиян заканчиваются проблемами с желудком – среди большого количества еды попадаются некачественные или просроченные продукты. Блины на Масленицу также могут стать причиной отравления.

Наибольший риск отравления этим блюдом есть в том случае, если блины просрочились. Напомним, что хранить их следует не более суток.

Также существует вероятность отравиться магазинными блинами – в них могут попасть опасные микроорганизмы. Например, из-за покупного блюда можно заразиться кишечной палочкой, энтерококками, листериями или сальмонеллой.

Кроме того, покупные блины могут содержать большое количество сахара или усилители вкуса – в больших дозировках они бывают вредны для людей со слабым здоровьем.

Ранее россиянам рассказали, сколько стоят блины в 2026 году.

Александра Моисеева
Журналист

