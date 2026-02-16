Новосибирские стоматологи задолжали налогов на 157 миллионов

Налоговая служба проверила 48 стоматологических клиник в рамках отраслевого подхода. Руководитель УФНС по Новосибирской области Геннадий Морозов на круглом столе в НГУЭУ сообщил, что по итогам анализа за 2022–2024 годы у 30 организаций выявлены серьёзные риски неуплаты налогов. Общая сумма претензий на ноябрь 2025 года составила 163,4 миллиона рублей.

Часть средств уже поступила в бюджет. Как пояснила заместитель руководителя УФНС Елена Гаврилова на форуме в ноябре прошлого года, стоматологический бизнес в основном идёт навстречу и признаёт претензии. По её словам, первые поступления от рабочих встреч с предпринимателями уже начались. Однако не все готовы работать открыто: некоторые клиники, по данным налоговиков, предпочли уйти в тень, оформляя персонал как самозанятых.

Из общей суммы рисков 2,5 миллиона рублей клиники уже перечислили в бюджет. Ещё 3,8 миллиона ожидались к уплате до конца 2025 года. Основная же сумма — порядка 157 миллионов — остаётся предметом дальнейших разбирательств.