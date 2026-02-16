Новосибирцам назвали безопасную дозу блинов на Масленицу

Масленица в 2026 году продлится с 16 по 22 февраля. В эту неделю россияне традиционно едят блины. Тем не менее, чрезмерное употребление этого блюда может быть вредно для здоровья.

По словам кандидата медицинских наук, доцента кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольги Тарасовой, взрослым людям с крепким здоровьем не следует есть больше 2-3 блинов за один прием пищи. Кроме того, есть их чаще раза в день врач также не рекомендует.

Также Ольга Тарасова подчеркнула, что употреблять блины ежедневно нельзя.

Одним блином на Масленицу придется ограничиться людям с лишним весом, гастритом, холециститом в ремиссии и тем, кто ведет сидячий образ жизни. Полностью отказаться от этого блюда следует людям с обострившимися заболеваниями ЖКТ.

