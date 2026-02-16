Трагическая гибель 8-летней девочки не заставила новосибирцев прекратить прогулки по тонкому льду

Поиски тела утонувшей на Оби восьмилетней девочки ещё не завершены, а новосибирцы снова выходят на лёд. В оперативную дежурную службу МАСС поступило сразу несколько звонков о том, что в районе парка «Арена» группы людей гуляют по реке.

Прибывший на место экипаж «Вега-1» застал пугающую картину: на льду — множество промоин и открытых участков воды, а рядом с ними бродят взрослые, дети и даже люди с колясками.

В муниципальной аварийно-спасательной службе не скрывают возмущения. Спасатели обращаются к горожанам с вопросом: неужели в городе нет другого места для прогулок? Они напоминают, что лёд уже потерял прочность, и призывать одуматься, пока не случилась новая трагедия.

«Вам себя не жалко — пожалейте детей, которые ещё пожить не успели!» — говорят в МАСС, подчёркивая, что вернуть назад погибших уже невозможно.