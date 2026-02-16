Траты по «Пушкинской карте» в Новосибирской области могут превысить 600 млн рублей

По данным ВТБ, банка-оператора программы, молодежь Новосибирской области в январе потратила на культурный досуг почти 50 млн рублей по программе «Пушкинская карта». В 2026 году затраты на покупку билетов в театры, музеи, концертные залы, кинотеатры и другие учреждения культуры могут составить более 600 млн рублей.

С начала года в Новосибирской области оформлено около 125 тысяч Пушкинских карт. За этот период молодежь потратила почти 50 млн рублей на покупку билетов на посещение культурно-досуговых мероприятий за счет государства. Наибольшей популярностью у молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет пользуются билеты в кинотеатры.

«Пушкинская карта дает возможность молодым людям знакомиться с культурным наследием нашей страны при финансовой поддержке государства. Чтобы продолжать ею пользоваться, всем участникам программы необходимо выпустить новые карты в нашем банке. Мы получили почти 125 тысяч заявлений от новосибирцев на выпуск карт и уже видим, что интерес к Пушкинской карте сохраняется на высоком уровне. Уверен, что активность пользователей также возрастет, и в 2026 году наша молодежь потратит на культурный досуг не менее 600 млн рублей», — рассказал Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области.

По данным регионального Министерства культуры, по «Пушкинской карте» в Новосибирской области можно посетить 234 организации, из них: 35 государственных организаций сферы культуры и образования (в том числе Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, Новосибирская государственная консерватория имени М. И. Глинки), 194 муниципальные организации культуры, 5 негосударственных организаций культуры. За время действия программы в топ предпочтений среди молодежи вошли: балет «Лебединое озеро» и «Ромео и Джульетта» в НОВАТе, постоянная экспозиция Музея природы, спектакли «Кабаре», «Братишки» Новосибирского академического молодежного театра «Глобус», а также выставки «Русское искусство XVI-XX веков» и «Валентин Серов. К 160-летию со дня рождения» Новосибирского государственного художественного музея.

ВТБ стал банком-оператором программы «Пушкинская карта» с 1 января 2026 года. Подать заявление на выпуск карты можно через ВТБ Онлайн, портал «Госуслуги Культура», а также в офисах банка. Услуга бесплатна, а лимит средств на карте, как и раньше, составляет 5 тысяч рублей в год, 2 тысячи из этой суммы можно потратить на посещение кинотеатров.