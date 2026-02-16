82.76% -1.2
Трёхдневные выходные и две короткие недели: производственный календарь на февраль и март

В России начинается последняя полная рабочая неделя февраля, после которой наступят трёхдневные выходные в честь Дня защитника Отечества. В 2026 году праздник выпадает на понедельник, 23 февраля, поэтому отдых продлится с 21 по 23 февраля включительно.

Пятница, 20 февраля, при этом не станет сокращённым днём, поскольку непосредственно празднику не предшествует.

Следующая неделя, с 24 по 27 февраля, будет четырёхдневной. Такой же график ожидает россиян и с 10 по 13 марта — в связи с Международным женским днём. 8 марта в 2026 году выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 9 марта.

Таким образом, в первом квартале 2026 года запланированы две короткие рабочие недели и одни длинные выходные, приуроченные к празднованию 23 февраля.

