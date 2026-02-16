У школьника под Новосибирском обнаружили наркотики после угощения конфетой с сюрпризом

По словам родителей пострадавшего, конфету в школу принес одноклассник мальчика.

В Колыванском районе Новосибирской области десятилетнего школьника доставили в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму: он неожиданно упал на перемене и ударился головой. Как выяснилось, плохое самочувствие ребенка было вызвано более серьёзной причиной — отравлением наркотическими веществами. Подробности в материале Сиб.фм.

Скандальная ситуация началась безобидно — одноклассник угостил своих друзей конфетами, которые принёс из дома. Дети разобрали угощение, кому-то попались жевательные сладости, кому-то — карамельки. Позже в школе один из тех, кто взял сосательные конфеты, упал и ударился головой. Мальчику стало плохо, об этом незамедлительно сообщили его родителям.

Как говорит, мама пострадавшего, в больнице ребенку становилось хуже. Врачи, заподозрив неладное, сделали анализы и обнаружили следы запрещённых веществ в моче ребенка. Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает: из медучреждения его выписали домой.

Как рассказал мальчик маме, его угостил конфетами одноклассник.

«Со слов сына, он съел конфету, она оказалась шипучая, но по марке этой конфеты мы понимаем, что она не должна быть шипучей», — рассказала мать пострадавшего ребенка.

Злополучные конфеты были куплены в магазине — одноклассник мальчика принёс их из дома. Родители пострадавшего ребенка не винят в случившемся ни школу, ни семью одноклассника.

Директор школы от комментариев отказывается, ссылаясь на то, что в ситуации разбираются правоохранители.

«Возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили Сиб.фм в СК.

Правоохранители рекомендовали редакции воздержаться от преждевременных выводов.

Инцидент произошёл в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее в Новосибирске мальчик отравился после курения электронной сигареты.