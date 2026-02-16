82.76% -1.2
сегодня
16 февраля, 18:45
пробки
6/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
сегодня
16 февраля, 18:45
пробки
6/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
сегодня 16:06
общество

В Чите почтили память воинов-интернационалистов

Фото: Сиб.фм / сгенерировано искусственным интеллектом
В честь Дня памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за пределами России и 37-летия вывода советских войск из Афганистана в Забайкалье провели митинги, пишет ЗРТК.

Почтить память пришли родственники погибших, юнармейцы, представители власти и участники CВО.

Герой ДНР, кавалер Ордена мужества и Георгиевского креста IV степени ДНР Семён Софронов произнес речь во время митинга в Чите и рассказал о подвигах. По его словам, передавать истории о своем боевом пути он мечтал с шестого класса.

Также митинг прошел в поселке КСК, во время которого член общественной палаты Забайкальского края Ашот Акопян рассказал о большой значимости такого мероприятия. По его словам, люди должны помнить погибших.

Александра Моисеева
Журналист

