В Чите почтили память воинов-интернационалистов

В честь Дня памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за пределами России и 37-летия вывода советских войск из Афганистана в Забайкалье провели митинги, пишет ЗРТК.

Почтить память пришли родственники погибших, юнармейцы, представители власти и участники CВО.

Герой ДНР, кавалер Ордена мужества и Георгиевского креста IV степени ДНР Семён Софронов произнес речь во время митинга в Чите и рассказал о подвигах. По его словам, передавать истории о своем боевом пути он мечтал с шестого класса.

Также митинг прошел в поселке КСК, во время которого член общественной палаты Забайкальского края Ашот Акопян рассказал о большой значимости такого мероприятия. По его словам, люди должны помнить погибших.