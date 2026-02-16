82.76% -1.2
16 февраля
16 февраля, 12:14
общество

В Госдуме предложили дать мамам и папам право на удалёнку, когда дети на каникулах

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил закрепить за родителями право переходить на дистанционную работу в период каникул. Соответствующее обращение направлено главе Минтруда Антону Котякову.

Парламентарий обратил внимание на проблему, с которой сталкиваются многие семьи: когда у детей каникулы, родителям приходится одновременно работать и обеспечивать присмотр. Сейчас это решается за счёт отгулов, отпусков за свой счёт или дробления ежегодного оплачиваемого отпуска, что в итоге лишает людей полноценного отдыха летом.

По данным ВЦИОМ, которые приводит Чернышов, 58% россиян хотя бы раз сталкивались с отказом работодателя отпустить их в отпуск в желаемые даты. Особенно сложно приходится одиноким родителям и тем, у кого нет помощников.

Суть инициативы в том, чтобы закрепить право на удалёнку за одним из родителей детей 1–4-х классов при условии, что характер работы позволяет выполнять задачи дистанционно. Переход предлагается сделать уведомительным — без необходимости согласовывать с начальством.

Чернышов подчеркнул, что технически такой формат вполне реализуем и не вредит бизнес-процессам, но сейчас возможность работать из дома полностью зависит от доброй воли руководства.

Кристина Уколова
Журналист

