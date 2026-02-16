В Новосибирске назвали три лучшие школы города

Самая высокая оценка составила 5 баллов.

Жители Новосибирска выбрали три лучшие бюджетные школы. Их список «АиФ в Новосибирске» составили на основе отзывов об учебных заведениях в 2ГИС.

Третье место среди лучших школ досталось аэрокосмическому лицею имени Ю.В. Кондратюка с оценкой 4.6 балла. Комментаторы отметили высокие требования к ученикам, но подчеркнули, что преподаватели дают реальные знания. Также ученики лицея имеют возможность посещать различные внеурочные занятия и участвовать в городских и районных соревнованиях.

Второе место в списке заняла средняя школа №128. Её оценка составила 4.7 балла. Комментаторы рассказали о прекрасной атмосфере и преподавателях, а также отметили внешнее преображение школы после ремонта.

Тем не менее, об этих учебных заведениях есть и негативные отзывы, где комментаторы делятся неприятным опытом взаимодействия с учителями.

Почётное первое место в списке заняла Верх-Ирменская средняя школа в Академгородке, 27/2 с оценкой 5 баллов ровно. Следует отметить, что это учебное заведение на данный момент собрало всего один отзыв, в котором комментатор просит беречь такую хорошую школу.

