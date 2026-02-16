В Новосибирске огурцы стали продавать с ограничением — не больше пяти килограммов в руки

Из-за резкого подорожания овощей в сибирских магазинах ввели необычное правило. В одной из торговых сетей Новосибирска появилось ограничение на продажу огурцов — не более пяти килограммов в одни руки.

Цена на них сейчас достигает 300 рублей за килограмм, а в некоторых точках и выше. Покупатели в соцсетях делятся фото ценников и обсуждают нововведение. Одни утверждают, что лимит в этой сети действует давно и распространяется на разные товары, а не только на огурцы. Другие воспринимают ситуацию философски: зимой в Сибири огурцы всегда дорогие, своих ждать до конца июня. Третьи жалуются, что в сёлах цены ещё выше — до 375 рублей за килограмм.

Пока одни удивляются ограничениям, другие вспоминают, что ананасы на соседней полке стоят дешевле огурцов.

Ранее сообщалось, что огурцы в магазинах Новосибирска подорожали до 760 рублей за килограмм.