Огурцы в магазинах Новосибирска подорожали до 760 рублей за килограмм

В Новосибирске зафиксирован заметный рост цен на огурцы.

По данным сайтов местных магазинов, стоимость килограмма варьируется от 299 до 760 рублей, в отдельных случаях достигая 538–760 рублей.

В одних торговых точках овощи предлагают по 430 рублей за килограмм, в других цена почти вдвое выше. Итоговая сумма зависит от формата магазина и разновидности продукции.

Среднеплодные тепличные огурцы стоят в среднем около 340 рублей. Короткоплодные сорта заметно дороже — от 558 рублей и выше. Самые доступные предложения начинаются с 299 рублей, а максимальные ценники доходят до 760 рублей за килограмм.