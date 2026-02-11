82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
13 февраля, 23:30
пробки
1/10
погода
-16°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
82.76% -1.2
сегодня
13 февраля, 23:30
пробки
1/10
погода
-16°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
11.02.2026 22:40
общество

Огурцы в магазинах Новосибирска подорожали до 760 рублей за килограмм

Фото: Сиб.фм / АиФ-Новосибирск
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске зафиксирован заметный рост цен на огурцы.

По данным сайтов местных магазинов, стоимость килограмма варьируется от 299 до 760 рублей, в отдельных случаях достигая 538–760 рублей.

В одних торговых точках овощи предлагают по 430 рублей за килограмм, в других цена почти вдвое выше. Итоговая сумма зависит от формата магазина и разновидности продукции.

Среднеплодные тепличные огурцы стоят в среднем около 340 рублей. Короткоплодные сорта заметно дороже — от 558 рублей и выше. Самые доступные предложения начинаются с 299 рублей, а максимальные ценники доходят до 760 рублей за килограмм.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.