В Новосибирске опубликованы актуальные размеры штрафов за неподачу декларации по НДС

В УФНС рассказали о санкциях за неподачу декларации по НДС для плательщиков на УСН, которые впервые допустят нарушение за налоговые периоды 2026 года, а также для тех, кто допустит повторное нарушение. Разъяснения Сиб.фм по данному поводу предоставил руководитель УФНС России по Новосибирской области Геннадий Морозов.

«По общему правилу за непредставление налоговой декларации в установленный законодательством срок предусмотрен штраф в размере 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% от указанной суммы. При этом штраф не должен быть менее 1000 рублей», — сообщил Геннадий Морозов.



С 1 января 2025 года все налогоплательщики, применяющие УСН, признаются налогоплательщиками НДС. При этом обязанность по предоставлению декларации возникает, если доходы налогоплательщика УСН за 2024 год превысили 60 миллионов рублей, а за 2025 год – 20 миллионов рублей.

«Правительство приняло решение поддержать налогоплательщиков, применяющих УСН и впервые ставших плательщиками НДС. К ним в 2025 году не применялись штрафные санкции за непредставление декларации в срок. Указанная преференция продолжит действие и в 2026 году. За повторное нарушение по непредставлению декларации по НДС налогоплательщик будет оштрафован. Кроме того, приостанавливаются операции по его счетам в банке», — добавил Морозов.

