В Новосибирской области на 2% снизились объёмы промышленного производства

В 2025 году совокупный объём промышленного производства в регионе снизился на 2,1% по сравнению с показателями 2024 года. Такие данные приводит Новосибирскстат.

Положительная динамика зафиксирована лишь в одном секторе – добыче полезных ископаемых, где рост составил 0,8%.

В то же время все остальные сегменты промышленно-хозяйственного комплекса области продемонстрировали спад. В частности, обрабатывающие производства потеряли 2,4%, в энергетике и сфере тепло- и газоснабжения падение составило 1,2%. Наиболее существенное снижение зафиксировано в сфере водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений – здесь объёмы сократились на 10,5%.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Новосибирская область увеличила производство куриного мяса на 7,5%.