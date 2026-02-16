В Новосибирской области торжественно открыли Год единства народов России

В Новосибирской области дали старт Году единства народов России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Торжественная церемония открытия под названием «Вместе мы – большая сила, вместе мы – страна Россия!» состоялась 14 февраля на площадке «Дома национальных культур им. Г.Д. Заволокина». Мероприятие собрало представителей различных национальных сообществ, деятелей культуры и жителей региона, став настоящим воплощением межнационального согласия и культурного многообразия региона.

Программа вечера началась с выставки, где гости могли погрузиться в многообразие народных традиций: здесь были представлены уникальные коллекции национальных костюмов и произведения декоративно-прикладного творчества, подчеркивающие самобытность культуры разных народов страны.

С приветствием к собравшимся обратился заместитель министра культуры региона Владимир Деев.

«Год единства народов России – важная инициатива, призванная продемонстрировать, что дружба народов, населяющих нашу великую страну, является мощным ресурсом, который обеспечивает её развитие», — подчеркнул он.

Кульминацией праздника стал концерт, на котором выступили как профессиональные, так и самодеятельные коллективы. Яркие номера представил Государственный ансамбль песни и танца «Чалдоны». Своим творчеством также поделились коллективы Дома национальных культур, Новосибирского областного Российско-Немецкого дома, Центра русского фольклора и этнографии, Областного татарского культурного центра и другие национальные организации региона.

В течение всего года в области будет реализовано множество проектов, направленных на развитие межкультурного диалога и сохранение культурного наследия народов, проживающих в регионе.

