В Новосибирской области взлетели цены на автоперевозки — до 30% за месяц

Стоимость грузовых автоперевозок в регионе в январе 2026 года выросла на 10–20% по большинству популярных направлений. Данные опубликовало издание РБК Новосибирск со ссылкой на исследование «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

Согласно «Индексу ATI.SU, FTL РФ» на конец января, особенно заметно подорожали маршруты между соседними регионами. Перевозки из Новосибирска в Томск выросли в цене на 30,2%, а из Омска в Новосибирск — на 30,1%. В то же время доставка грузов из Новосибирска в Омск стала дешевле на 2,8%.

Аналитики связывают рост стоимости с увеличением спроса. Количество заявок на территории Сибирского федерального округа по итогам прошлого года выросло на 40%. Лидером по числу заявок на автоперевозки стала Новосибирская область, а также направления из Новосибирска в Красноярский край и Кемеровскую область.