Губернатор Травников установил карантин в трёх районах Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжения о введении двухмесячного карантина по бешенству в трёх населённых пунктах региона. Соответствующие документы были опубликованы на сайте регионального правительства 16 февраля 2026 года.

Ограничительные мероприятия сроком с 16 февраля по 16 апреля вводятся в деревне Малый Оеш, расположенной в Колыванском районе, в посёлке Советский Искитимского района, а также в селе Новогандичево, входящем в Убинский муниципальный округ. Эпизоотическими очагами в двух случаях стали личные подсобные хозяйства, а в селе Новогандичево – крестьянско-фермерское хозяйство.

В связи с введением карантина на территории очагов устанавливается ряд строгих ограничений. Под запрет попадают лечение, перемещение, а также ввоз и вывоз восприимчивых к заболеванию животных. Исключение сделано лишь для вывоза тех особей, которые были вакцинированы против бешенства в течение последних 179 дней – такое правило распространяется, в том числе, на отправку скота на убой.

Помимо этого, на территориях, прилегающих к эпизоотическим очагам, также вводятся ограничения: теперь там нельзя проводить ярмарки, выставки, торги и другие мероприятия, предполагающие массовое скопление животных, восприимчивых к данному вирусу.

