Кому пересчитают пенсии в 2026 году и на сколько вырастут выплаты

Новый год принёс не только календарные перемены, но и перерасчёт пенсий для миллионов россиян. Кто-то получит прибавку автоматически, кому-то придётся проявить активность. Разбираемся, кому, когда и на сколько увеличат выплаты.

Почему пенсии пересчитывают: четыре главные причины

Ежегодная индексация для неработающих. С 1 января выросла стоимость пенсионного балла и фиксированной выплаты. Это касается всех неработающих пенсионеров. Размер прибавки зависит от размера пенсии. В среднем по стране — от 500 до 1500 рублей в месяц.

Рост прожиточного минимума. Если пенсия не дотягивает до регионального прожиточного минимума пенсионера, назначается доплата. Когда минимум повышают, автоматически растёт и доплата.

Появились новые данные о стаже. Самая весомая прибавка — для тех, кто смог подтвердить ранее неучтённые периоды работы. Особенно если это «северный» стаж, вредное производство или работа в сельском хозяйстве. Здесь добавка может исчисляться тысячами рублей.

Августовский перерасчёт для работающих. Единственный шанс для работающих пенсионеров получить прибавку в 2026 году — август. Её размер зависит от того, сколько страховых взносов перечислил работодатель в прошлом году. Максимум — стоимость трёх пенсионных баллов.

Кто получит самые большие суммы

Неработающие пенсионеры — за счёт январской индексации.

Те, кто подтвердил «северный» или льготный стаж — тут прибавка может быть очень существенной.

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет. Фиксированная выплата к пенсии удваивается. Это плюс несколько тысяч рублей в месяц.

Жители регионов, где сильно вырос прожиточный минимум. Доплата подтянется к новому уровню.

Работающие пенсионеры — только в августе и скромнее всех.

Сколько добавят: примерные цифры

За счёт индексации — в среднем 500–1500 рублей в месяц. Зависит от размера пенсии.

За счёт подтверждённого стажа — может быть и 2000, и 5000, и больше. Всё индивидуально.

За счёт повышения прожиточного минимума — ровно на разницу между старым и новым минимумом.

За счёт 80-летия — фиксированная выплата удваивается. В 2025 году это около 8000 рублей, в 2026-м будет чуть больше после индексации.

Что делать, чтобы не потерять свои деньги

Проверьте выписку из лицевого счёта. Закажите её на «Госуслугах» или в Социальном фонде. Посмотрите, весь ли стаж учтён.

Если есть пробелы — собирайте документы. Архивные справки, договоры, приказы, свидетельские показания. Всё, что подтверждает годы работы.

Подайте заявление на перерасчёт. Если нашли неучтённый стаж или вам исполнилось 80 лет, нужно обратиться в СФР.

Следите за прожиточным минимумом в регионе. Узнайте, не повысили ли его с нового года.

Контролируйте первые выплаты. После перерасчёта проверьте, пришла ли обещанная сумма. Если меньше — сразу идите разбираться.

Важно помнить

При перерасчёте пенсию никогда не уменьшают. Только увеличивают или оставляют прежней. Если вдруг пришло меньше, чем обычно, — это ошибка. Не стесняйтесь, обращайтесь в Социальный фонд или МФЦ.

Итог

Перерасчёт пенсий в 2026 году — это не абстрактная процедура, а реальные деньги на вашем счету. Кому-то они придут автоматически, кому-то — только после активных действий.

Не ждите у моря погоды. Проверьте свои документы, стаж, льготы. Возможно, именно сейчас вы можете получить ту самую прибавку, о которой давно мечтали.

