Проект тоннеля метро к «Золотой Ниве» в Новосибирске прошёл первую стадию экспертизы

В Новосибирске проект левого перегонного тоннеля между станциями метро «Березовая роща» и «Золотая Нива» отправлен на государственную экспертизу. Положительное заключение экспертов ожидается через 42 рабочих дня. Об этом на оперативном совещании сообщил вице-мэр Иосиф Кодалаев.

Мэр города Максим Кудрявцев уточнил статус документации, чтобы перейти к финансовой модели и поиску средств на строительство.

Вице-мэр доложил:

  • В январе проект, разработанный белорусским «Минскметропроектом», направили в «Главгосэкспертизу».
  • 8 февраля успешно пройдена проверка комплексности документов.
  • Экспертиза стартовала, регламентный срок — 42 рабочих дня (около 1,5 месяца).

Город параллельно ведёт разработку генеральной схемы метро.

Станцию «Золотая Нива» открыли в 2011 году. Ещё тогда экс-мэр Владимир Городецкий обещал второй тоннель к 2013-му. В 2014 году мэр Анатолий Локоть сдвинул сроки на год, но работы так и не начались. Теперь проект на пороге ключевого этапа.

Ранее Сиб.фм сообщал о планах по станциям «Гусинобродская» и «Молодежная». Экспертиза тоннеля — важный шаг для развития новосибирского метро.

