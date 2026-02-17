В Новосибирской области названо 25 опасных участков дорог из-за гололёда

В ближайшее время на дорогах Новосибирской области ожидается осложнение дорожной обстановки, связанное с погодными условиями и сезонными факторами. Сильная гололедица, мокрый снег, а также сужение проезжей части из-за снежных валов на обочинах создают дополнительные риски для участников движения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Ситуацию может осложнить большое количество транспорта и пешеходов в насёленных пунктах, включая велокурьеров. Все эти факторы могут привести к росту числа аварий на внутригородских дорогах. А ДТП с наиболее тяжкими последствиями прогнозируются на трассах вне населённых пунктов, нерегулируемых железнодорожных переездах и потенциально опасных участках федеральных и территориальных дорог.

Наибольшее количество опасных участков зафиксировано на трассе Р-255 «Сибирь». В Мошковском районе особое внимание следует обратить на пересечение с железнодорожными путями на 56-м километре, а также на крутые спуски и подъёмы в районе 58-го, 90-го и 106-го километров. Здесь же, на 62-м, 69-м и 71-м километрах расположены опасные повороты. В Болотнинском районе чередуются участки с крутыми спусками и подъемами (на 106-м и 139-м километрах) и опасные повороты, которые встречаются в районах 95-го, 105-го, 107-го, 137-го и 139-го километрах трассы.

Не менее сложная ситуация ожидается на трассе Р-256 «Чуйский тракт». В черте Бердска выделено сразу несколько проблемных мест: пересечение с железнодорожными путями в одном уровне на участке с 35 по 37-й километр, а также серия опасных поворотов в районе 32-го и с 37-го по 39-й километров. На территории Искитимского района, начиная с 43-го километра и до 54-го, следуют затяжные крутые спуски и подъемы. В Черепановском районе аналогичный сложный участок расположен с 96-го по 98-й километр.

На трассе К-19р потенциально опасными считаются участки с 44-го по 46-й километр в Тогучинском районе и с 13-го по 14-й километр в Новосибирском районе. На дороге К-17р – это отрезки с 41-го по 44-й километр в Новосибирском районе и протяженный участок с 80-го по 105-й километр в Ордынском районе. В Колыванском районе на трассе К-12 водителям следует быть предельно внимательными на отрезке с 16-го по 25-й километр.

Ранее Сиб.фм сообщал о смертельном ДТП на дамбе в Новосибирске.