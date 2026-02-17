82.76% -1.2
сегодня
17 февраля, 18:15
сегодня 15:45
проиcшествия

В Новосибирской области ребенок провалился под лёд на Оби — спасатели ведут поиск

Фото: Сиб.фм
Несовершеннолетний оказался на краю открытого участка воды и упал в реку Обь. Инцидент произошел в тот момент, когда рядом с ним не было родителей, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Спасатели продолжают поиски ребенка под водой. На месте происшествия работают следователи, которые пытаются восстановить картину случившегося. В ведомстве добавили, что проводятся все необходимые мероприятия, а обстоятельства произошедшего устанавливаются. Другие детали инцидента пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске возбуждено дело после падения ребёнка в Обь.

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
