В Новосибирской области ребенок провалился под лёд на Оби — спасатели ведут поиск

Несовершеннолетний оказался на краю открытого участка воды и упал в реку Обь. Инцидент произошел в тот момент, когда рядом с ним не было родителей, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Спасатели продолжают поиски ребенка под водой. На месте происшествия работают следователи, которые пытаются восстановить картину случившегося. В ведомстве добавили, что проводятся все необходимые мероприятия, а обстоятельства произошедшего устанавливаются. Другие детали инцидента пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске возбуждено дело после падения ребёнка в Обь.