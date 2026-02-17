В трёх районах Новосибирской области объявлен карантин из-за бешенства животных

В трёх населённых пунктах Новосибирской области с 17 февраля введён карантин по бешенству животных. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Травников. Ограничительные меры будут действовать до 16 апреля 2026 года.
Ограничения введены в:
- Деревня Малый Оёш (Колыванский район)
- Посёлок Советский (Искитимский район)
- Село Новогандичево (Убинский муниципальный округ)
Решение принято после подтверждения вспышек бешенства ветеринарной службой области.
На время карантина установлен запрет на:
- Проведение массовых мероприятий с участием животных
- Торговлю скотом
- Перемещение восприимчивых животных
- Отлов диких зверей
Исключение сделано только для вакцинированных домашних животных и скота, которых разрешено перевозить на специальные площадки для убоя.
Заместитель председателя правительства региона Андрей Шинделов назначен ответственным за соблюдение карантинных мер. Он возглавил областную комиссию по борьбе с заболеваниями животных.