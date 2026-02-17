Житель Москвы приговорен в Новосибирске к 14 годам колонии за финансирование экстремистов и госизмену

Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор 24-летнему москвичу, признанному виновным в государственной измене и финансировании терроризма. Молодой человек переводил деньги для организации, признанной в России экстремистской.

Суд постановил, что осужденный проведёт 14 лет в колонии строгого режима, первые три года из которых — в тюремном заключении.

Следствие установило, что в 2023 году подсудимый передал денежные средства своему знакомому в Новосибирске. Целью перевода было приобретение криптовалюты для последующего финансирования участников запрещённого в РФ формирования. Его сообщник уже был осуждён по этому же делу в декабре 2025 года и получил аналогичный срок. Данные обоих внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

При обыске по месту жительства москвича были обнаружены материалы, свидетельствующие о его праворадикальных взглядах: печатная продукция, символика и элементы униформы нацистской Германии.

Данный приговор следует в русле ужесточения судебной практики по делам о финансировании экстремистской деятельности. Ранее, например, суд в Запорожской области приговорил 70-летнюю местную жительницу к 15 годам колонии за перевод денег в гривнах на нужды ВСУ.

Дело москвича рассматривалось по двум статьям Уголовного кодекса РФ: 275 («Государственная измена») и 205.1 («Содействие террористической деятельности»).

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что террористам «Крокуса» грозит пожизненное лишение свободы.