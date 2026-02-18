19-летний новосибирец организовал в гараже крупную нарколабораторию

У юного предпринимателя изъяли 100 литров реактивов.

В Новосибирске 19-летний парень из Дзержинского района организовал масштабное производство синтетических наркотиков в своем гараже. Об этом Сиб.фм рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.

Сотрудники органов изъяли у молодого человека 40кг химического сырья, запрещенного для свободного оборота, а также 100 литров реактивов. Следствие установило, что в конфискованном веществе содержится 3кг наркотиков. Их юный предприниматель собирался продавать через интернет на территории Сибири.

В отношении новосибирца завели дело по части 5 статьи 228.1 УК – незаконное производство наркотических средств, совершенное в особо крупном размере. За это парню грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Сейчас новосибирец находится под стражей.

Напомним, что в Новосибирске появилось объявление о продаже лабрадора с навыками поиска наркотиков за полтора миллиона рублей.