сегодня 13:28
общество

Когда в России навсегда заблокируют телеграм

Фото: Сиб.фм / сгенерировано искусственным интеллектом
Несоответствие законодательству стало причиной обсуждения блокировки.

С 1 апреля 2026 года Роскомнадзор начнет полную блокировку телеграма. Об этом стало известно после заявления главы комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского о том, что платформе следует сделать еще несколько шагов для снятия претензий с о стороны властей России.

В сети считают, что это связано с неисполнением требований законодательства России, а именно – с отказом в предоставлении доступа правоохранителей к данным пользователей и отсутствии противодействия распространению запрещенного контента.

Ранее власти уже указывали на эти «грехи» платформы и выражали опасения по поводу информационной безопасности россиян. В начале февраля Роскомнадзор сообщал о введении поэтапных ограничений в работе телеграма.

По словам зампреда комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова, полутора месяцев достаточно, чтобы платформа смогла исправиться и легализоваться.

В виде альтернативного мессенджера пользователям предложили отечественный МАХ – он полностью соответствует требованиям законодательства страны и не способствует распространению схем мошенников.

Сейчас вопрос обеспечения соблюдения законодательства всеми операторами связи и информационных услуг остается на постоянном контроле, утверждают в Роскомнадзоре.

Ранее депутат Законодательного собрания Константин Терещенко назвал ряд негативных последствий блокировки телеграма в эксклюзивном интервью Сиб.фм.

Александра Моисеева
Журналист

