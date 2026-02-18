82.76% -1.2
сегодня 09:29
общество

Минимальный продуктовый набор подорожал до 7 746 рублей в Новосибирской области

Стоимость минимального продуктового набора в Новосибирской области в январе 2026 года достигла 7 746,52 рубля, прибавив 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные обнародовал Новосибирскстат.

При расчёте этой суммы учитываются средние цены в регионе на 33 наиболее востребованных продукта, а также единые для всей страны нормы потребления.

Основную долю расходов в этой корзине составляют хлеб, крупы и макароны – почти 28%, на молочку приходится чуть более 21%, а на мясо – около 19%. Овощи и фрукты занимают 14,8%, а рыба и жиры – по 5,4% каждый. Меньше всего в структуре затрат занимают чай, соль, специи – 2,5%, яйца – 1,9%, а также сахар с кондитерскими изделиями – 2%.

Меньше всего в январе минимальный продуктовый набор подорожал в Томской области – на 1,4% до 7628,48 рубля. А самая низкая стоимость зафиксирована в Омской области, где корзина обойдется в 6 604,95 рубля.

