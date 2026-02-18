На левом берегу Новосибирска откроют областную социальную ярмарку

Жители левобережья скоро смогут закупаться продуктами напрямую от местных производителей. Областная социальная ярмарка развернётся по адресу: проспект Карла Маркса, 37/2. Об этом сообщили в региональном минпромторге.

Приём заявок от товаропроизводителей стартовал 17 февраля и продлится до 25 числа. Участвовать могут только производители из Новосибирской области.

На ярмарке обещают широкий ассортимент: хлеб и выпечку, картофель и овощи, молочную продукцию и сыры, колбасы, мясо и птицу, рыбу и дикоросы.