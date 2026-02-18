82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
18 февраля, 16:01
пробки
4/10
погода
+1.1°C
курсы валют
usd 76.73 | eur 90.86
сегодня 14:55
общество

На левом берегу Новосибирска откроют областную социальную ярмарку

Фото: Сиб.фм
Жители левобережья скоро смогут закупаться продуктами напрямую от местных производителей. Областная социальная ярмарка развернётся по адресу: проспект Карла Маркса, 37/2. Об этом сообщили в региональном минпромторге.

Приём заявок от товаропроизводителей стартовал 17 февраля и продлится до 25 числа. Участвовать могут только производители из Новосибирской области.

На ярмарке обещают широкий ассортимент: хлеб и выпечку, картофель и овощи, молочную продукцию и сыры, колбасы, мясо и птицу, рыбу и дикоросы.

Кристина Уколова
Журналист

