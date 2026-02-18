Новосибирские врачи встревожены ростом числа детей с мочекаменной болезнью

В Новосибирской области медики с тревогой отмечают неуклонный рост числа случаев мочекаменной болезни у детей. Если в 2024 году в урологическом отделении детской ГКБ №1 проходили лечение 82 ребенка с этим диагнозом, то в 2025-м камни пришлось удалять уже 118 детям. А самым маленьким пациентом в минувшем году стал одиннадцатимесячный младенец.

О причинах тревожной тенденции и способах профилактики рассказала детский хирург-уролог Ирина Живолуп. По ее словам, камни формируются из солей, присутствующих в моче, и длительное время могут никак себя не проявлять, пока не начнут перемещаться по мочевыводящим путям. Обычно поводом для обращения к врачу становится характерная клиническая картина: боли в животе, беспричинная рвота или появление крови в моче. Чаще всего размер удаляемых конкрементов колеблется в пределах пяти-семи миллиметров, однако встречаются и гораздо более крупные образования. Врач поделилась случаем из практики, когда камень достигал шести сантиметров. При этом преобладают так называемые оксалаты – наиболее плотные и трудно поддающиеся лечению отложения.

Специалист также рассказала о самом юном пациенте в своей практике, которым оказался семимесячный ребенок из недоношенной двойни.

«В развитии мочекаменной болезни иногда играет роль незрелость ребенка при рождении. Также важен наследственный фактор, питание и водный режим. Дети стали мало пить воды, это основной момент», — отметила Ирина Живолуп

Чистую воду заменяют соками, молоком, йогуртами. Серьёзно повышают риски и погрешности в питании, в частности увлечение фастфудом, чипсами, колбасами, консервами и полуфабрикатами, которые содержат большое количество скрытой соли и консервантов. Опасность представляют и бесконтрольный прием биологически активных добавок и витаминов, особенно с кальцием и витамином D, поэтому назначать их ребенку должен только педиатр.

Врач предупреждает, что при наличии наследственных факторов или врожденных нарушений обмена веществ нужно быть особенно внимательными к любым симптомам: болям в животе или пояснице, изменению цвета мочи, учащенному или болезненному мочеиспусканию.

Также спровоцировать заболевание могут хронические инфекции мочевыводящих путей, а значит, не стоит пренебрегать ежегодными профилактическими осмотрами. Общий анализ мочи и УЗИ почек способны выявить проблему на ранней стадии, когда лечение будет наиболее эффективным.