Новым председателем совета депутатов Искитима стал Дмитрий Запрегаев

С 2021 года депутат висит на городской доске почета.

18 февраля на сессии Совета депутатов города Искитима досрочно прекратили полномочия председателя Юрия Мартынова. Теперь председателем совета станет Дмитрий Запрегаев, рассказал Сиб.фм один из присутствующих там депутатов.

«Формально Мартынов объявил об отставке сам, якобы по состоянию здоровья. Поблагодарил всех за работу. Новым председателем избран заместитель Дмитрий Запрегаев», — сообщил источник.

Напомним, что прекратить полномочия Юрия Мартынова досрочно требовала прокуратура.

Дмитрий Запрегаев — депутат «ЕДИНОЙ РОССИИ», который также числится на доске почета Искитима за 2021 год. На сайте администрации города указано, что с 2012 года он возглавлял содействия занятости населения и мониторинга рынка труда. Сейчас Запрегаев является директором центра социальной поддержки Искитимского района.

С августа 2013 Запрегаев участвовал в государственной программе «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом». Также он был куратором ряда проектов по профориентации для несовершеннолетних для их трудоустройства на свободное от учебы время.

Сейчас Запрегаев активно участвует в городских мероприятиях, о чем рассказывает на своей странице в социальных сетях.

Ранее Искитимский районный суд Новосибирской области вынес решение о взыскании с председателя Совета депутатов Искитима Юрия Мартынова 312 тысяч рублей.