Почему в России полностью заблокируют Telegram с 1 апреля

Появились сведения о возможной полной блокировке мессенджера Telegram на территории России с 1 апреля 2026 года. Хотя Роскомнадзор пока не выпустил официального заявления, подтверждающего эту информацию, в ведомстве не отрицают, что рассматривают дополнительные меры в отношении платформы.

Согласно неофициальным данным, которые циркулируют в медиапространстве, решение может быть связано с длительным неисполнением Telegram требований российского законодательства. В частности, речь идет о хранении персональных данных граждан РФ на территории страны, предоставлении доступа к информации правоохранительным органам в установленных законом случаях, а также о противодействии распространению запрещенного контента.

Напоминаем, что частичные ограничения в работе мессенджера на территории России действуют уже несколько лет. Власти неоднократно заявляли, что платформа не выполняет в полном объеме требования законодательства, что создает риски для информационной безопасности граждан.

В качестве основной причины возможной полной блокировки эксперты называют принципиальную позицию основателя Telegram Павла Дурова, который последовательно отказывается передавать ключи шифрования и данные пользователей каким-либо правительствам, аргументируя это защитой приватности и свободы слова.

Альтернативой для пользователей, как неоднократно заявляли представители государства, должен стать отечественный мессенджер MAX, который полностью соответствует требованиям российского законодательства и, по данным на конец января 2026 года, насчитывает около 89 миллионов пользователей.

В Министерстве цифрового развития РФ ранее подчеркивали, что безопасность граждан является приоритетом, а использование неподконтрольных платформ создает угрозы, в том числе способствуя распространению мошеннических схем.

На данный момент официального подтверждения информации о планируемой блокировке с 1 апреля нет. В Роскомнадзоре лишь отметили, что «вопрос обеспечения соблюдения законодательства всеми операторами связи и информационных услуг остается на постоянном контроле».

Ранее Сиб.фм публиковал комментарий министра цифрового развития Новосибирской области Сергея Цукаря, который рекомендовал жителям региона заранее рассмотреть возможность перехода на отечественные аналоги в случае развития подобного сценария.