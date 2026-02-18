Рамадан 2026: расписание намазов

Священный месяц учит быть смиренными и милосердными.

Рамадан — священный месяц для мусульман, который идет девятым по счету в исламском календаре и длится 30 дней. В этот месяц пророку Мухаммеду ниспослали первое откровение Корана. В честь Рамадана мусульмане соблюдают пост в дневное время — от рассвета до захода солнца.

В 2026 году началом священного месяца станет 18 февраля после захода солнца. Рамадан продлится до конца дня 19 марта. В этот месяц, как и в другие дни, мусульмане читают намаз пять раз.

19 февраля Фаджр будут читать в 5:40 (перед ним сухур), в 12:45 — Зухр, в 15:09 — Аср, в 17:44 — Магриб (после него ифтар), а в 19:41 — Иша + Таравих. 20 февраля расписание сместится на время 5:37 — 12:45 — 15:11 — 17:47 — 19:43.

В субботу 21 февраля чтение намазов пройдет в 5:35 — 12:45 — 15:13 — 17:49 — 19:45, 22 февраля — в 5:33 — 12:45 — 15:14 — 17:51 — 19:47.

В понедельник — в 5:31 — 12:45 — 15:16 — 17:54 — 19:49. Во вторник 24 февраля намазы будут читать в 5:28 — 12:45 — 15:17 — 17:55 — 19:5, а в среду 25 февраля — в 5:26 — 12:45 — 15:19 — 17:57 — 19:53.

Напомним, что суть Рамадана заключается в духовном обновлении и борьбе с соблазнами, цель которой — показать любовь к Аллаху, стать смиренными, справедливыми и милосердными.

Каждый день перед началом поста следует выразить намерение (ният) и следовать ему. Также после ночной молитвы (иша) мусульмане коллективно совершают молитву таравих, которая состоит из 8 или 20 ракаатов.

