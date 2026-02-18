Россиянам грозит штраф за сжигание чучела Масленицы

Россиян предупредили о штрафах за опасное сжигание чучела Масленицы.

Сжигание чучела Масленицы, традиционное завершение масленичной недели, может обернуться для россиян значительными штрафами в случае нарушения правил пожарной безопасности.

Член Общественной палаты РФ Евгений Машаров в беседе с ТАСС напомнил о возможных санкциях, которые могут достигать 400 тысяч рублей.

Согласно законодательству, если при процессе сжигания чучела были нарушены требования безопасности, но никто при этом не пострадал, граждане могут быть оштрафованы на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. Должностные лица столкнутся с штрафом от 20 до 30 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели – от 40 до 60 тысяч, а юридические лица – от 300 до 400 тысяч рублей. В отдельных случаях за первое нарушение может быть вынесено предупреждение.

Ситуация становится куда более серьезной, если во время масленичных гуляний произойдет пожар с пострадавшими. В таких случаях штрафы значительно возрастают. Более того, в случае гибели людей организатору мероприятия может грозить наказание до 2 миллионов рублей.

Стоит отметить, что масленичная неделя в 2026 году стартует уже совсем скоро, 16 февраля. В связи с этим, власти призывают граждан соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы праздник прошел безопасно и без неприятных последствий.

Ранее Сиб.фм публиковал программу мероприятий на Масленицу.