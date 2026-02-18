Россиянам назвали самые дешевые места для отдыха в 2026 году

Преимуществом Турции считают распространенность туров «всё включено».

В 2026 году отдых для россиян дешевле всего обойдется в Турции, Абхазии и Египте. Парные туры по этим направлениям по стоимости можно уложить в 65 тысяч рублей.

Самым дешевым вариантом отдыха в 2026 году стала Абхазия – поездка на двоих может выйти примерно в 40 тысяч рублей. Помимо расходов на тур, следует учитывать личные затраты в путешествии, такие как проезд на общественном транспорте и походы в кафе.

Так проезд в общественном транспорте Абхазии стоит 23 рубля, а поесть в кафе можно на 250 рублей. Уточним, что для посещения Абхазии не требуется иметь загранпаспорт.

Поездка в Турцию обойдется россиянам дороже – её стоимость начинается от 60 тысяч рублей на пару. Тем не менее, преимуществом этого направления считают распространенность туров «всё включено». С их помощью можно исключить сопутствующие затраты и точнее рассчитать бюджет на отдых.

Напомним, что для посещения Турции россиянам нужно иметь загранпаспорт, до конца срока действия которого на момент поездки должно быть не менее 120 дней.

Тур в Египет для двоих будет стоить от 65 тысяч рублей. Преимуществом такого направления является возможность посмотреть на одно из семи чудес света.

Тем не менее, при подготовке к поездке нужно заложить в бюджет 25 долларов на визу – она оформляется в аэропорту при въезде в Египет. Если россияне планируют отдыхать на Синайском полуострове, визу можно и вовсе не оформлять – достаточно будет бесплатного штампа, который позволит находиться на территории 15 дней. Подчеркнем, что такой вариант не подразумевает выезд за пределы полуострова.

В начале 2026 года туры в Турцию и Египет подешевели.