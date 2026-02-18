Суд выселил академика Асеева и его семью из коттеджа СО РАН в Новосибирске

Советский районный суд Новосибирска 18 февраля принял решение о выселении академика Александра Асеева, его супруги и членов семьи из коттеджа в Академгородке. Об этом сообщил источник «Прецедента».

Спорное здание площадью 365 квадратных метров расположено на улице Мальцева. С осени 2024 года коттедж находится в федеральной собственности и закреплён за Сибирским отделением Российской академии наук на праве оперативного управления. Однако СО РАН долгое время не предпринимало действий по возврату недвижимости. Ситуация сдвинулась с места только после представления прокуратуры.

Изначально СО РАН требовало освободить помещение в судебном порядке. Александр Асеев возражал против выселения, а его супруга Вера Николаевна подала встречный иск — она просила признать за ней право пользования коттеджем по договору социального найма.

Суд в итоге удовлетворил требования СО РАН. Решение пока не вступило в законную силу, и, скорее всего, будет обжаловано.

Примечательно, что накануне Совет развития СО РАН решил подготовить обращение к руководству научного центра и главе РАН с просьбой отозвать иск о выселении. Однако это не повлияло на исход дела.