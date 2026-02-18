82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
18 февраля, 16:02
пробки
4/10
погода
+1.1°C
курсы валют
usd 76.73 | eur 90.86
82.76% -1.2
сегодня
18 февраля, 16:02
пробки
4/10
погода
+1.1°C
курсы валют
usd 76.73 | eur 90.86
сегодня 15:20
общество

У экс-главы Росприроднадзора конфисковали агрохолдинг за 10 миллиардов и виллы за границей

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Генпрокуратура России отчиталась о масштабном изъятии активов у бывшего высокопоставленного чиновника. Суд обратил в доход государства агрохолдинг «Алтайагроснаб» стоимостью более 10 миллиардов рублей, который принадлежал экс-руководителю Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрею Фролову.

Кроме того, с Фролова и его окружения взыскали ещё 460 миллионов рублей. Под конфискацию попали премиальные автомобили и элитная недвижимость, расположенная не только в России, но и за рубежом — в Грузии, Турции и Таиланде. В надзорном ведомстве подчеркнули, что контролируют передачу всего изъятого имущества государству.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.