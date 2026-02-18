У экс-главы Росприроднадзора конфисковали агрохолдинг за 10 миллиардов и виллы за границей

Генпрокуратура России отчиталась о масштабном изъятии активов у бывшего высокопоставленного чиновника. Суд обратил в доход государства агрохолдинг «Алтайагроснаб» стоимостью более 10 миллиардов рублей, который принадлежал экс-руководителю Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрею Фролову.

Кроме того, с Фролова и его окружения взыскали ещё 460 миллионов рублей. Под конфискацию попали премиальные автомобили и элитная недвижимость, расположенная не только в России, но и за рубежом — в Грузии, Турции и Таиланде. В надзорном ведомстве подчеркнули, что контролируют передачу всего изъятого имущества государству.