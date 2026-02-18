В Новосибирск снова вернётся сильный мороз –30 градусов

Не успели жители Новосибирской области отогреться после небольшого потепления, как синоптики предупреждают о новом витке сильных морозов. По прогнозам, уже со следующей недели температура воздуха в регионе может опуститься до отметки в -30 градусов.

Согласно данным метеорологического прогноза, начало предстоящей недели в Новосибирске будет отмечено постепенным похолоданием. Если в среду, 19 февраля, ожидается около 0 градусов, то к выходным температура уже уйдет в минус. В субботу, 21 февраля, столбик термометра опустится до -17 градусов днем, а ночью до -26.

Пик похолодания приходится на воскресенье, 22 февраля, когда ночная температура достигнет -30 градусов, а дневная температура составит около -17 градусов. Понедельник, 23 февраля, не принесет облегчения: ночью ожидается до -24 градусов, днем – около -17.

Снегопады, которые активно начались с середины текущей недели, также продолжатся. В ближайшие дни ожидаются снег и мокрый снег, что в сочетании с низкими температурами может создать сложные погодные условия. Ветер, по данным прогноза, будет умеренным, однако порывы местами могут достигать 15 м/с.

