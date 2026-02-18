82.76% -1.2
сегодня 15:45
экономика

В Новосибирске ребёнок разбил колено во дворе из-за гололёда — депутат требует наказать УК и ЖКХ

Фото: Сиб.фм / Депутат Шамалев
В Заельцовском районе Новосибирска ребёнок получил рваную рану, поскользнувшись на нечищеном льду возле подъезда. Инцидент произошёл у дома № 3 на улице Даргомыжского. Об этом рассказал депутат горсовета Андрей Шамалев на своей странице во «ВКонтакте».

По словам парламентария, мальчик просто подходил к подъезду, когда упал и сильно ударился коленом. Травма оказалась серьёзной — рваная рана. Хорошо, что не пострадала голова, но сам факт возмутителен.

Шамалев жёстко раскритиковал работу коммунальщиков: почему лёд на придомовой территории не отдолбили, почему не посыпали песко-соляной смесью, почему жители годами не видят дворников, а диспетчер УК вместо помощи отправляет жаловаться в надзорные органы.

Депутат потребовал от администрации Центрального округа и ГЖИ наказать управляющую организацию, выписать предписания и штрафы. Родители мальчика намерены обратиться в суд, и парламентарий пообещал им полную юридическую поддержку.

«Такая халатность должна наказываться, а дети и пожилые люди не должны страдать», — подчеркнул Шамалев.

Кристина Уколова
Журналист

