В Новосибирске уже шестой день не могут найти девочку, которая провалилась под лед на Оби

В Новосибирск уже шестые сутки продолжаются поиски девочки, провалившейся под лёд на реке Обь.

Спасатели ежедневно обследуют акваторию, однако результата пока нет.

Сегодняшние работы серьёзно осложнились погодой. Обильный снегопад сделал лёд ещё более опасным: потенциально опасные участки скрыты под слоем снега. Использовать эхолот для обследования невозможно, выход на лёд представляет прямую угрозу для специалистов.

Поиск ведётся с применением беспилотников и методом мониторинга территории с воздуха. Осмотрено уже более 4,2 квадратного километра.

На данный момент тело ребёнка обнаружить не удалось, поисковая операция продолжается.