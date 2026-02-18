Великий пост 2026: когда начинается и заканчивается

Великий пост – семь недель перед Пасхой, на протяжении которых православные россияне воздерживаются от ряда пищевых привычек из религиозных соображений.

Пост принято выдерживать на протяжении 48 дней. В 2026 году воздержание начнется в Чистый понедельник 23 февраля и продлится до Страстной субботы 11 апреля.

В первые 40 дней Великого поста называют Святой Четыредесятницей, а следующие 7 – Страстной седмицей. Последняя неделя считается периодом, когда следует вспоминать о страданиях Христа перед распятием.

Напомним, что во время поста возлагается запрет на некоторые продукты, такие как масло, мясные и молочные продукты, яйца, алкоголь и морепродукты. Тем не менее, правила могут отличаться в зависимости от дня недели и жизненных обстоятельств – для беременных женщин и людей, имеющих проблемы со здоровьем, пост может проходить в смягченной форме.

