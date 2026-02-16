В Новосибирске назвали пять мест с бесплатными блинами на Масленицу

Масленицу в 2026 году будут праздновать с 16 по 22 февраля.
По этому поводу в Новосибирске пройдет ряд мероприятий, на которых жители города смогут полакомиться традиционными угощениями. Празднования состоятся 22 февраля в разных точках Новосибирска.
Зоопарк
С 10:00 до 16:00 в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило пройдет сожжение чучела Масленицы.
Во время гуляний новосибирцы смогут посмотреть шоу, сфотографироваться в украшенных к празднику зонах, поучаствовать в спортивном конкурсе и состязании по поеданию блинов на скорость, познакомиться с полевой кухней и посмотреть на чеканку подков.
Парк «Березовая роща»
С 13:00 до 18:00 празднование Масленицы пройдет в парке «Березовая роща». Кроме концертной программы новосибирцев ждут блины, конкурсы, обряд избавления от неудач, частушечные бои и молодецкие забавы.
Горнолыжный комплекс «Ключи»
С 14:30 до 17:00 на территории горнолыжного комплекса «Ключи» пройдет празднование Масленицы, в ходе которого сожгут 6-метровое чучело.
Также для гостей мероприятия подготовят обжорные ряды с блинами и шашлыком и молодецкие забавы. Кроме того, новосибирцы смогут прокатиться на снегоходах.
Центральный парк
В Центральном парке Масленицу будут праздновать с 13:00 до 18:00. Новосибирцы смогут посмотреть концерт и выставку народного быта, а также поучаствовать в конкурсах. Кроме того, на празднике будет раздача блинов и других угощений. Финалом станет традиционное сожжение чучела.
Заельцовский парк
С 12:00 до 18:00 в Заельцовском парке пройдет фестиваль весны, где выступит кавер-группа «Свои». Кроме сожжения чучела, гостей праздника ждут конкурсы и угощения с горячим чаем.
Напомним, что разнообразить празднование Масленицы можно с помощью необычных рецептов блинов.