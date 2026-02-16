В Новосибирске назвали пять мест с бесплатными блинами на Масленицу

Масленицу в 2026 году будут праздновать с 16 по 22 февраля.

По этому поводу в Новосибирске пройдет ряд мероприятий, на которых жители города смогут полакомиться традиционными угощениями. Празднования состоятся 22 февраля в разных точках Новосибирска.

Зоопарк

С 10:00 до 16:00 в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило пройдет сожжение чучела Масленицы.

Во время гуляний новосибирцы смогут посмотреть шоу, сфотографироваться в украшенных к празднику зонах, поучаствовать в спортивном конкурсе и состязании по поеданию блинов на скорость, познакомиться с полевой кухней и посмотреть на чеканку подков.

Парк «Березовая роща»

С 13:00 до 18:00 празднование Масленицы пройдет в парке «Березовая роща». Кроме концертной программы новосибирцев ждут блины, конкурсы, обряд избавления от неудач, частушечные бои и молодецкие забавы.

Горнолыжный комплекс «Ключи»

С 14:30 до 17:00 на территории горнолыжного комплекса «Ключи» пройдет празднование Масленицы, в ходе которого сожгут 6-метровое чучело.

Также для гостей мероприятия подготовят обжорные ряды с блинами и шашлыком и молодецкие забавы. Кроме того, новосибирцы смогут прокатиться на снегоходах.

Центральный парк

В Центральном парке Масленицу будут праздновать с 13:00 до 18:00. Новосибирцы смогут посмотреть концерт и выставку народного быта, а также поучаствовать в конкурсах. Кроме того, на празднике будет раздача блинов и других угощений. Финалом станет традиционное сожжение чучела.

Заельцовский парк

С 12:00 до 18:00 в Заельцовском парке пройдет фестиваль весны, где выступит кавер-группа «Свои». Кроме сожжения чучела, гостей праздника ждут конкурсы и угощения с горячим чаем.

Напомним, что разнообразить празднование Масленицы можно с помощью необычных рецептов блинов.