Масленица 2026: 5 оригинальных рецептов блинов

Оригинальный рецепт блинов позволит разнообразить привычный набор блюд к празднику.

Традиционно на Масленицу в России готовят знакомые всем с детства блины. Часто их едят с вареньем, сметаной или красной икрой. Редакция Сиб.фм собрала пять необычных рецептов блинов, которые помогут внести что-то новое в привычное праздничное меню.

Красные блины

Разнообразить праздничный стол на Масленицу можно с помощью красных блинов со свеклой. Уточним, что для их приготовления понадобится блендер.

Для приготовления 15 блинов рекомендуется взять 2 стакана (260г) пшеничной муки, 360г молока жирностью 2,5%, четверть стакана ряженки, одна свекла, куриное яйцо, три столовых ложки растительного масла, 50г сахара и чайная ложка соли. Для подачи рекомендуется использовать сметану или творожный сыр.

Для начала следует подготовить все продукты. Свеклу следует отварить и нарезать, после чего добавить в емкость вместе с молоком и измельчить до состояния пюре. Далее нужно добавить яйцо и ряженку, после чего снова взбить массу блендером. После добавления соли, сахара и муки тесто нужно оставить на полчаса, прежде чем начать жарить блины.

Подавать блюдо рекомендуют со сметаной. Также можно смазать блины творожным сыром и свернуть треугольниками.

Воздушные блины с ягодами и взбитыми сливками

Для приготовления теста воздушных блинов понадобится стакан молока (200г), два куриных яйца, стакан пшеничной муки, 5г разрыхлителя теста, 60г сливочного масла, щепотка соли и две столовые ложки сахара. Для сервировки можно использовать свежие ягоды со взбитыми сливками или варенье.

Перед приготовлением следует достать молоко и яйца заранее, после чего добавить в глубокую емкость вместе с сахаром и взбить. Далее нужно смешать муку, соль и разрыхлитель в отдельной миске, после чего соединить обе субстанции.

Выпекать воздушные блины советуют на сковороде, смазанной сливочным маслом.

Шоколадные блины

Шоколадные блины – необычный вариант десерта к Масленице. Для приготовления понадобятся два куриных яйца, 50г сахара, две щепотки соли и ванилина, две столовые ложки растительного масла, 500мл молока, 50г какао и 200г пшеничной муки.

Сначала рекомендуется смешать сухие ингредиенты, после чего добавить молоко, яйца и растительное масло.

Подавать шоколадные блины можно со сметаной, бананом, клубникой и другими фруктами по вкусу, а также с мятой.

Диетические блины

Те, кто следит за своей фигурой, могут приготовить диетические блины, калорийность которых на 100г составить около 100ккал.

Для таких блинов потребуется 450мл кефира 1%, три куриных яйца, 75г муки, щепотка соли и соды.

Сухие ингредиенты рекомендуется добавлять в кефир и взбивать миксером.

После выпекания блины советуют подавать с йогуртом и фруктами по вкусу.

Овсяные блины с бананом

Овсяные блины заметно отличаются от привычных тонких блинчиков и больше похожи на лепешки. Тем не менее, они могут стать интересной альтернативой для классических блинов.

Для такого блюда понадобится 4 столовых ложки овсяных хлопьев, 80г молока, куриное яйцо, банан, чайная ложка растительного масла, соль по вкусу и мёд.

Сначала следует смешать молоко, овсяные хлопья и яйцо, после чего добавить соль. Банан нужно разрезать на две части, одну из которых размять вилкой и добавить в тесто.

Обжаривать блины следует до золотистой корочки. Вторую часть банана рекомендуют нарезать кружочками и украсить готовое блюдо. Сверху можно полить блины медом.

