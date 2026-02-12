Масленица-2026: эксперты рассчитали дневной лимит блинов

Доктор медицинских наук, директор НИИ здоровья и безопасности Новосибирского государственного педуниверситета Михаил Суботялов объяснил как есть блины на Масленицу без вреда для организма.

По его словам, допустимое количество напрямую зависит от веса человека.

«Для правильного питания рекомендуется съедать не более двух-трех блинов в сутки людям с избыточной массой тела и не более четырех-пяти блинов в сутки при нормальной массе тела», — цитирует Михаила Суботялова ТАСС.

Профессор отметил, что блины – продукт противоречивый: они содержат кальций, фосфор и железо, хорошо утоляют голод, но при этом из-за пшеничной муки, молока и масла являются высокоуглеводной пищей. Чрезмерное употребление этого лакомства перегружает поджелудочную железу, вызывает скачки сахара и ведет к набору веса. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта такое угощение грозит тяжестью, метеоризмом и изжогой.

Кандидат медицинских наук Дарья Подчиненова обратила внимание, что калорийность блинов также часто повышает начинка. Вместо жарки на масле она посоветовала тушить или запекать ингредиенты, выбирать нежирное мясо, грибы, овощи и фрукты без крахмала, а также творог жирностью не выше пяти процентов. Сами блины врач рекомендует подавать вместе с овощным салатом, заправленным йогуртом или нерафинированным растительным маслом.

Если после еды возникают симптомы, напоминающие обострение хронических болезней, специалисты советуют незамедлительно обратиться к гастроэнтерологу.

