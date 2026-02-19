Досрочный выход на пенсию — кто имеет право, порядок оформления

Досрочную пенсию могут получить более десяти категорий граждан, включая работников вредных и тяжелых производств, жителей Крайнего Севера, медицинских работников, педагогов, многодетных матерей, людей с инвалидностью и их опекунов.

Ключевые категории и условия:

1. Работники с особыми условиями труда:

· Первый список: профессии с вредными условиями (угольная и металлургическая промышленность). Женщины могут выйти на пенсию в 45 лет (7,5 лет стажа во вредных условиях), мужчины — в 50 лет (10 лет стажа).

· Второй список: профессии с тяжелыми условиями (металлурги, химики). Женщины — в 50 лет (10 лет стажа), мужчины — в 55 лет (12,5 лет стажа).

2. Жители Крайнего Севера:

· Мужчины могут выйти на пенсию на 5 лет раньше (при 15-летнем стаже на Севере).

· Женщины также на 5 лет раньше, с 20-летним общим стажем.

3. Медицинские работники и педагоги:

· Учителя — 25 лет стажа.

· Врачи в сельской местности — 25 лет, в городах — 30 лет.

4. Многодетные матери:

· С тремя детьми — в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет, с пятью и более — в 50 лет (при наличии 30 пенсионных баллов).

5. Работники железнодорожного и авиационного транспорта:

· Например, бортпроводницы могут выйти на пенсию в 45 лет при 20 годах стажа в авиации.

6. Госслужащие и военнослужащие:

· Госслужащим требуется 20 лет стажа, военнослужащим — 20 лет службы или 25 лет общего стажа.

7. Творческие работники:

· Артисты выходят на пенсию в зависимости от специфики: 15-30 лет стажа в зависимости от вида деятельности.

Условия досрочного выхода: Для выхода на пенсию необходим трудовой стаж, возраст и наличие пенсионных баллов (минимум 30 к 2026 году). Условия зависят от профессии и оснований для выхода.

Порядок оформления: Заявление подается в Социальный фонд России (СФР) через портал «Госуслуги» или в отделениях СФР. Основные документы: паспорт, СНИЛС и трудовая книжка. Срок рассмотрения — 10 рабочих дней.

Граждане предпенсионного возраста, уволенные по сокращению, могут также получить досрочную пенсию при определенных условиях. Размер пенсии рассчитывается по стандартной формуле: фиксированная выплата плюс пенсионные баллы.

1. Работники с особыми условиями труда:

· Первый список: профессии с вредными условиями (угольная и металлургическая промышленность). Женщины могут выйти на пенсию в 45 лет (7,5 лет стажа во вредных условиях), мужчины — в 50 лет (10 лет стажа).

· Второй список: профессии с тяжелыми условиями (металлурги, химики). Женщины — в 50 лет (10 лет стажа), мужчины — в 55 лет (12,5 лет стажа).

2. Жители Крайнего Севера:

· Мужчины могут выйти на пенсию на 5 лет раньше (при 15-летнем стаже на Севере).

· Женщины также на 5 лет раньше, с 20-летним общим стажем.

3. Медицинские работники и педагоги:

· Учителя — 25 лет стажа.

· Врачи в сельской местности — 25 лет, в городах — 30 лет.

4. Многодетные матери:

· С тремя детьми — в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет, с пятью и более — в 50 лет (при наличии 30 пенсионных баллов).

5. Работники железнодорожного и авиационного транспорта:

· Например, бортпроводницы могут выйти на пенсию в 45 лет при 20 годах стажа в авиации.

6. Госслужащие и военнослужащие:

· Госслужащим требуется 20 лет стажа, военнослужащим — 20 лет службы или 25 лет общего стажа.

7. Творческие работники:

· Артисты выходят на пенсию в зависимости от специфики: 15-30 лет стажа в зависимости от вида деятельности.

Условия досрочного выхода: Для выхода на пенсию необходим трудовой стаж, возраст и наличие пенсионных баллов (минимум 30 к 2026 году). Условия зависят от профессии и оснований для выхода.

Порядок оформления: Заявление подается в Социальный фонд России (СФР) через портал «Госуслуги» или в отделениях СФР. Основные документы: паспорт, СНИЛС и трудовая книжка. Срок рассмотрения — 10 рабочих дней.

Граждане предпенсионного возраста, уволенные по сокращению, могут также получить досрочную пенсию при определенных условиях. Размер пенсии рассчитывается по стандартной формуле: фиксированная выплата плюс пенсионные баллы.