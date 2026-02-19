Глава Искитима Сергей Завражин вручил жилищный сертификат молодой семье с двумя детьми

Глава Искитима Сергей Завражин вручил свидетельство на социальную выплату семье Литвиновых. Супруги уже приобрели квартиру в ипотеку и сейчас делают ремонт — полученные средства они направят на частичное погашение кредита.

Антон и Алина воспитывают двух сыновей, поэтому улучшение жилищных условий стало для них приоритетной задачей. Сертификат выдан в рамках государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

В НСО продолжается реализация мероприятий по поддержке молодых семей: программа помогает гражданам снизить финансовую нагрузку при покупке или строительстве жилья и быстрее переехать в комфортные условия.