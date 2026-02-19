Госдума продлила выплату на погашение ипотеки для многодетных

Депутаты приняли закон о продлении меры поддержки для семей с тремя и более детьми. Теперь получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки можно будет до 1 июля 2031 года. Документ принят сразу во втором и третьем чтениях.

Ранее выплата действовала для семей, где третий или последующий ребёнок родился с 1 января 2019 по 31 декабря 2023 года. После подписания закона президентом срок увеличат — помощь смогут получить те, у кого дети появились до 31 декабря 2030 года. Важное условие: ипотечный договор должен быть заключён не позднее 1 июля 2031 года.

О необходимости продлить меры поддержки в феврале заявил Владимир Путин.