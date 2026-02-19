82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
19 февраля, 17:15
пробки
5/10
погода
-9°C
курсы валют
usd 76.15 | eur 90.26
82.76% -1.2
сегодня
19 февраля, 17:15
пробки
5/10
погода
-9°C
курсы валют
usd 76.15 | eur 90.26
сегодня 14:55
общество

Госдума продлила выплату на погашение ипотеки для многодетных

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Депутаты приняли закон о продлении меры поддержки для семей с тремя и более детьми. Теперь получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки можно будет до 1 июля 2031 года. Документ принят сразу во втором и третьем чтениях.

Ранее выплата действовала для семей, где третий или последующий ребёнок родился с 1 января 2019 по 31 декабря 2023 года. После подписания закона президентом срок увеличат — помощь смогут получить те, у кого дети появились до 31 декабря 2030 года. Важное условие: ипотечный договор должен быть заключён не позднее 1 июля 2031 года.

О необходимости продлить меры поддержки в феврале заявил Владимир Путин.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.