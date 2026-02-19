Концертный зал в Новосибирске отремонтируют за миллиард

Министерство культуры Новосибирской области подготовило проект реконструкции концертного зала «Сибирь-Концерт». По словам главы ведомства Юрия Зимнякова журналистам РБК, стоимость работ приближается к миллиарду рублей.

Чиновник пояснил, что этот проект — один из трёх, которые регион планирует отправить на федеральный конкурс. Вместе с «Сибирь-Концертом» заявки готовят на реконструкцию театров «Старый дом» в Новосибирске и «На окраине» в Карасуке. Все три объекта уже имеют разработанную документацию, сейчас её оформляют для отправки в Москву.

Зимняков признал, что самостоятельно потянуть такие расходы областной бюджет не сможет. Поэтому регион рассчитывает на поддержку из федеральной казны с софинансированием.

Здание «Сибирь-Концерта» построили в 1972 году. С тех пор его ни разу капитально не ремонтировали. В зале 600 мест, театральная сцена рассчитана на 120 зрителей. Ещё в 2022 году, будучи и. о. министра, Зимняков говорил о 100-процентном моральном износе инженерных коммуникаций и 70-процентном — техническом. Тогда ремонт оценивали в сумму от 500 миллионов до миллиарда рублей. Теперь эти цифры подтвердились.