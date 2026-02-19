Ночью в Новосибирске устранили дефекты на временном мосту через Тулу

В Новосибирске в ночное время привели в порядок покрытие временного моста через реку Тулу.

Подрядная организация устранила выявленные дефекты настила, чтобы исключить возможные сложности для автомобилистов. Контроль за качеством работ осуществляли специалисты МКУ «Гормост».

В пресс-службе департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии сообщили, что капитальный ремонт основного моста на улице Петухова продолжается по графику.

Завершить обновление сооружения планируют осенью 2026 года. До этого момента движение организовано по временной переправе.