сегодня
19 февраля, 21:23
сегодня 19:14
общество

Ночью в Новосибирске устранили дефекты на временном мосту через Тулу

Фото: Сиб.фм / Telegram-канал Дениса Паслера
В Новосибирске в ночное время привели в порядок покрытие временного моста через реку Тулу.

Подрядная организация устранила выявленные дефекты настила, чтобы исключить возможные сложности для автомобилистов. Контроль за качеством работ осуществляли специалисты МКУ «Гормост».

В пресс-службе департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии сообщили, что капитальный ремонт основного моста на улице Петухова продолжается по графику.

Завершить обновление сооружения планируют осенью 2026 года. До этого момента движение организовано по временной переправе.

Игорь Кириченко
Журналист

