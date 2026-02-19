82.76% -1.2
Опасную «незамерзайку» с метанолом обнаружили в новосибирских магазинах

В региональном управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области сообщили о выявлении в продаже стеклоомывающей жидкости «Artic formula» −30 производства ООО «Лилия».

Предприятие зарегистрировано в Калужской области.

По данным специалистов, в составе продукта обнаружен метанол, использование которого в подобных средствах запрещено из-за токсичности. Несмотря на выявленные нарушения, партия может оставаться в торговых точках.

В ведомстве призвали жителей региона быть внимательными и при обнаружении указанной жидкости в продаже оперативно сообщать об этом в управление для принятия мер.

